Silivrispor Basın Sözcüsü ve Kaptanı Cengiz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Tabala ve geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinden Hayrettin Karabulut zorlu Bakırköy maçının ardından yaptıkları değerlendirmede; “Zor bir maç oldu ama kazanan biz olduk. Kaybetmek aklımızdan bile geçmedi eninde sonunda o galibiyet golünün geleceğinden emindik. Şimdi çok daha zorlu bir maçımıza hazırlanıyoruz. Pazar günü saat 14.00’da Müjdat Gürsu Stadı’nda en yakın takipçimiz grup ikincisi Devrek Belediyespor ile karşılaşacağız. Bu zorlu maçı kazandığımız takdirde ligi büyük ölçüde bitirmiş olacağız. Tüm sevenlerimizi bu güzel ve özel maça davet ediyoruz. Tribündeki gücümüz sahaya yansıyacaktır” dediler.