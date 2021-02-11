TSSF, yeni sezona paletli yüzme yarışları ile başladı

Avrupa ve dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapacak olan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, yeni sezona paletli yüzme yarışları ile başladı.

2021 yılında Türkiye, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından gerçekleştirilecek Avrupa ve dünya şampiyonluklarına ev sahipliği yapacak. TSSF, sezona il bazında yarışmalarla başladı. Üçüncü il yarışması, bu hafta sonu paletli yüzme branşında 12 spor kulübünden 96 sporcunun katılımıyla gerçekleşecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında ulusal ve uluslararası yarışmalar olmak üzere birçok etkinliğini erteleyen, bazılarını ise dijital ortama taşıyan TSSF, yeni başarılar ve madalyalar için yeni sezona il bazında şampiyonluklarla başladı. Paletli yüzme branşında Gaziantep’te düzenlenen iki ayrı il şampiyonasının ardından aynı branşta üçüncü il şampiyonluğu İstanbul’da 12-14 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Beylikdüzü Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu’nda yarın başlayacak olan Paletli Yüzme 16 Yaş Üstü İstanbul İl Şampiyonası 60 erkek, 36 kadın sporcunun mücadelelerine sahne olacak. 12 spor kulübünün katılacağı şampiyona, çift palet, su üstü ve dip disiplinlerinde yapılacak.

Prof. Dr. Şahin Özen: "Yarış ve etkinliklerde pandemi kuralları ve sporcu sağlığı önceliğimiz"

Sualtı sporlarında 2021 yılına dair ulusal ve uluslararası etkinliklerle ilgili TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen, “2020 yılı pandemi nedeniyle hepimiz için çok zor geçti. Hayat, yeni normal kuralları kapsamında sualtı sporlarında da yeniden canlanmaya başladı. Etkinlik takvimimizi hayata geçirmeye başladık. Sezonun ilk yarışmaları olan il şampiyonluk yarışı, Gaziantep’in ardından bu kez İstanbul’da yapılacak. Bu yıl bir dünya şampiyonası, bir dünya kupası ve bir Avrupa şampiyonasını ülkemizde gerçekleştireceğiz. Sualtı ragbisinde CMAS Sualtı Ragbisi Gençler (U24-U18) Açık Avrupa Şampiyonası’nı Eylül ayında İzmir’de yapıyoruz. Ekim ayında, Antalya’nın Kaş ilçesinde CMAS-TSSF 4. “Kaş Başka” Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası’nı ve CMAS 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası’nı gerçekleştireceğiz. Bu yarışmalarda madalyalar hedefliyoruz. Serbest dalış, zıpkınla balık avı, sualtı görüntüleme, paletli yüzme, sualtı hokeyi, sualtı ragbisinde bu yıl yapılacak uluslararası birçok yarışmada milli sporcularımız madalya kürsüsü için mücadele edecekler. Her branşımızda birçok ulusal şampiyonluk yarışmalarımız olacak. Sualtı ragbisi elit, U24 ve U18 ölçme ve değerlendirme kampları, milli takım aday sporcu kampları, sualtı hokeyi elit milli takımlar ölçme ve değerlendirme kampları, yine serbest dalış outdoor’da ve paletli yüzmede aday ve milli takım kampları, su kayağı milli takım kampı, zıpkınla balık avı aday ve milli takım kamplarını etkinlik takvimimize uygun bir şekilde adım adım organize etmeye başladık. Diğer yandan online hakem eğitim seminerleri ve online hakem aday kursları, rehber dalıcı, dalış eğitmeni ve uzmanlık eğitmenliği eğitimi ve sınavlarımız, 1. ve 3. kademe yardımcı antrenör uygulama eğitimleri, antrenör geliştirme semineri, altın cankurtaran eğitmen eğitimi ve ön sınavı gibi etkinliklerimiz sezon boyunca devam edecek. Pandemi tehlikesi henüz geçmedi. O nedenle sporcu ve katılımcı sağlığına verdiğimiz önem daha da ön plana çıktı. Özellikle havuz etkinliklerinde, HES kodları, sosyal mesafe, maske takma, kullanılan malzemelerin sürekli temiz tutulması, kişisel malzeme kullanımı etkinliklerimizde birinci önceliğimiz” diye konuştu.