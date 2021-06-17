TSYD’de Oğuz Tongsir yeniden başkanlığa seçildi

Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Oğuz Tongsir yeniden başkan seçildi. İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Başkan Tongsir’in yönetim kurulu asil listesinde yer aldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Olağan Genel Kurulu, TSYD Hall’de gerçekleşti. Başkanlık seçiminde Oğuz Tongsir ile Ahmet Çakır yarıştı. İki başkan adayının konuşmalarının ardından saat 13.30’da oy kullanılmasına başlayan seçimlerde oy kullanma işlemi saat 16.00’da sona erdi. Yapılan oy sayımlarının ardından 416 oy ile Oğuz Tongsir yeniden başkanlığa seçilirken, Ahmet Çakır ise 101 oy aldı. 4 oy ise geçersiz sayıldı. İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl, Başkan Oğuz Tongsir’in yönetim kurulu asil listesinde yer aldı.

Yönetim Kurulu Listesi (Asil)

Nuri İmre, Kerim Hoşfiker, Mustafa Karagöl, Yusuf Dursun, Rafet Topçu, Hilmi Türkay, Tunç Kayacı, Recep Çınar, Gökhan Akengin, Kemal Çağlayan, Murat Taşkın, Aygün Özipek, Suavi Yardımoğlu, Bahri Havadır

Yönetim Kurulu (Yedek)

Ahmet Fisunoğlu, Tuğba Hacıbayramoğlu, Sezgin Gelmez, Çağatay Çıtlak, Sami Gürel, Osman Başkır, Ali Yavuz, Bircan Birincioğlu, Hasan Boztürk, Ercan Yıldırım, Caner Tok, Mehmet Yenikaynak, Eyüp Kelebek, Mehmet Necdet Uzun

Disiplin Kurulu (Asil)

Yaşar Saygı, İlhan Öztat, Adnan Poyraz, Emin Demir, Osman Çavuşoğlu

Disiplin Kurulu (Yedek)

Zafer Ertem, Serkan Billor, Ümit Özcan, Arif Düvençayır, Namık Özbek

Denetleme Kurulu (Asil)

Gürel Yurttaş, Yalçın Türk, Mehmet Akgüneş

Denetleme Kurulu (Yedek)

Turgut Arslan, Abdülkadir Bıyıklı, Gündüz Üç