TSYD’den İHA’ya 3 ödül

TSYD Adana Şubesi tarafından düzenlenen Spor Basını Başarı Ödülleri kapsamında İhlas Haber Ajansı’ndan "Haber" dalında Elif Ayşenur Bay, "Fotoğraf" dalında Umutcan İşledici, "TV-Görüntü Haber" dalında Süleyman Cenk İdaye ödüle layık görüldü.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi tarafından düzenlenen ve bu yıl merhum Peyami Safa Maracı adına gerçekleştirilecek olan ‘Spor Basını Başarı Ödülleri Töreni’ öncesi ödül almaya hak kazanan isimler belirlendi. İhlas Haber Ajansı 3 ödüle layık görüldü. TSYD Genel Merkez As Başkanı Kerim Hoşfikirer’in jüri başkanlığı yaptığı toplantıda İsmet Ramazan Selçuk, Adnan Kulak, Sabit Özkeser ile İrfan İşisağ (TSYD Adana Yönetim Kurulu adına) jüri üyesi olarak yer aldı. Araştırma-inceleme, haber, fotoğraf, röportaj, sayfa düzeni, TV-görüntü-haber ile köşe yazısı dallarında başvuruda bulunan 30’a yakın eseri inceleyen ve titizlikle çalışan jüri üyeleri 7 isme ödül verilmesini kararlaştırdı.

Yine bir süre önce genç yaşta kaybettiğimiz spor spikeri Emre Gönlüşen adına verilecek özel ödülü ise TSYD Adana Şubesi Yönetim Kurulu belirledi. TSYD Adana Şube Başkanı Kurtul Çakın, 25 Ağustos’ta Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde gerçekleşecek törende ödül alan isimlerin plaketlerini alacağını söyledi. Çakın, “Geçtiğimiz yıl merhum ilk başkanımız Ekrem Acarçelik adına düzenlenen ödül törenini bu yıl mesleğimizin duayen isimlerinden Peyami Safa Maracı adına gerçekleştiriyoruz. Gelecek yılki tören merhum üyemiz Hamit Deste adına düzenlenecek. Tören Seyhan Belediyesi’nin sponsorluğunda gerçekleşecek” dedi.

Ödül alan isimler şöyle:

"Haber"

Murat Karaman (Sabah Gazetesi)

Elif Ayşenur Bay (İHA)

"Fotoğraf"

Umutcan İşledici (İHA)

"Sayfa düzeni"

Bülent Vezir (Çukurova Press)

Erhan Zereyak (Hürriyet Gazetesi)

"TV-görüntü haber"

Süleyman Cenk İdaye (İHA)

"Köşe yazısı"

Adnan Ercan

"Emre Gönlüşen özel ödülü"

Akif Özdemir (DHA)