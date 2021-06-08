Tuğba Toptaş, Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

Ali Öztürk Spor Kulübü sporcusu milli atlet Tuğba Toptaş, 26-27 Haziran tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.
Antrenörü Bahattin İnce’yle önemli başarılar elde eden Toptaş, 26-27 Haziran tarihlerinde Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenecek Balkan Büyükler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.Tuğba Toptaş, 08-11 Temmuz’da Estonya’nın başkenti Tallinn’de yapılacak ve sadece Avrupa barajını geçenlerin mücadele edebildiği Avrupa U23 Şampiyonası’nda da 800 metrede yarışacak.