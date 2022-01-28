Tunbar: Çok çalışıyoruz hedefe inanıyoruz

Grubunda liderliğini sürdüren Silivrispor verilen arayı da iyi değerlendirerek çalışmalarına yoğunluk verdi. BAL 7. Bölge 1. Grupta mücadelesini sürdüren Silivrispor’da Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tunbar yaptığı değerlendirmesinde; “Grubumuzda oynadığımız maçların ardından hedeflediğimiz konumda ilk yarıyı tamamladık. Önümüzde bir ikinci yarı daha var ve bu yarıda da aynı hedeflerle ilerleyeceğiz. Yönetim kurulu üyelerimiz ve takımımız inançla çalışıyor. Takım ve yönetim olarak çok çalışıyoruz ve hedefe olan inancımız da tam maçların başlaması ile birlikte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hak ettiğimiz hedefe varabilmek adına daha kat edeceğimiz uzun bir yolumuz var. Yolun sonu güzel görünüyor hakkımızda hayırlısı olsun” dedi.