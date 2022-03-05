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Tunbar, Silivri’miz en iyilerini hak ediyor

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Haftayı BAY geçen Silivrispor’da sakatların iyileşmesi ve kart cezalılarının da cezalarını tamamlaması sevinçle karşılanırken Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tunbar; “Her geçen gün iyiye gidiyoruz” dedi.

Tunbar, Silivri’miz en iyilerini hak ediyor
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TFF Bölgesel Amatör Lig 7. Bölge 1. Grupta mücadele eden Silivrispor’da Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Tunbar oldukça net açıklamalara imza attı. Tunbar yaptığı açıklamalarında; “Takımımız günde çift idmanla BAY haftasını en iyi şekilde değerlendiriyor. Sakatlarımız da bu zamanda iyileşiyor ve uzun bir zaman sonra tam kadro maçlarımıza çıkabileceğiz. Ayrıca her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Güçleniyor ve Play-Off maçlarına hazırlanıyoruz. Kısa vadeli planlar yerine uzun vadeli planlamalara geçtik. Güzel Silivri’miz en iyilerini hak ediyor" dedi.

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