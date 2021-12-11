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Turgay Altay: "3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık"

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Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Emek vermeden hiç bir şey kazanılmıyor" dedi.

Turgay Altay: "3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık"
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Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Emek vermeden hiç bir şey kazanılmıyor" dedi.

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Bursaspor evinde ağırladığı Manisa FK ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, "Bursaspor ilk yarıda üzerimizde baskı kurdu. Basit top kayıplarından dolayı istediğimizi yapamadık. İkinci yarı basit bir top kaybından sonra gol yedik ve sonrasında oyun karakterimizi sahaya yansıtmak için cesursa bir karar aldık. Gol bulmaya çalıştık ve duran top sonrasında bulduk. Bir puandan şu anki konumumuzdan dolayı memnun değilim. Genel olarak baktığımızda 3 puanlık bir oyun ortaya koyamadık" diye konuştu.

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