Turgay Demirel, hakkındaki iddiaları yargıya taşıyor

FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, geçtiğimiz günlerde 1994 yılında başkanlığını yaptığı TBF’de, adının geçtiği iddiaları yalanlarken, bunlar hakkında hukuki işlemler başlatacağını açıkladı.FIBA Avrupa Başkanı Turgay Demirel, 1994 yılında başkanlığını yaptığı Türkiye Basketbol Federasyonu’nda, o dönemin Ümit Erkek Basketbol Milli Takımı’nın, ABD kampı öncesi vize işlemleri sırasında çıkan olaylar hakkında ortaya atılan iddiaları, yayınladığı yazılı açıklama ile yalanladı. Konuyu yargıya taşıyacağını açıklayan Demirel, hakkında iddialar ortaya atan tüm kurum ve kişilerin yasalar çerçevesinde yaptırımsız kalmaması için gereken tüm girişimlerde bulunacağını kamuoyuna duyurdu.