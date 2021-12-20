Türk boksörler yılbaşı gecesi Hollywood’da sahne alıyor

Türk boksunun yükselen yıldızı ve Türkiye’yi olimpiyatlarda temsil etmiş olan ağır sıklet boksörü Ali Eren Demirezen, yılbaşı gecesi ringe çıkacağı karşılaşma öncesi antrenörü Bülent Başer eşliğinde yoğun antrenmanlarını sürdürüyor.

Türk boksör Ali Eren Demirezen, yılbaşı gecesi Hollywood’da ringe çıkacak. Demirezen’in Amerika’daki ikinci sınavı olduğunu vurgulayan EC Boxing Yönetim Kurulu Başkanı Erol Ceylan, “Ali, Amerika’daki ilk maçında çok heyecanlıydı. Büyük bir arenada ringe çıkmak şaşırttı ve üzerinde baskı oluşturdu. İlk beş raundda Olimpiyat şampiyonu rakibi Efe Ajagba karşısında kilitlendi ve performans gösteremedi. Daha sonra toparlandıysa da bu maçı kazanmasına yetmedi. Böyle bir hatayı tekrarlamayacağını düşünüyorum. Bu hatalardan gerekli dersi çıkarmıştır sanırım. Yeni rakibi Gerahd Washington, Ali için iyi bir nokta atışı olacak. Amerika boks piyasasında kendisini yeniden piyasaya taktim etme şansı olacaktır. Rakip çok tehlikeli bir isim. Washington, daha önce dünyanın en tehlikeli şampiyonlarından Deontay Wilder gibi devlere karşı ringe çıkmış bir isim. Zaten Amerika’da kolay dövebileceğin biriyle basit maçlara çıkarmazlar seni. Buna yayıncı kuruluş izin vermez ve maçı yayınlamaz. ABD’deki maçların hepsi ciddi ve çekişmeli karşılaşmalardır. Birbirine denk rakipler ringe çıkarılır. Birbirinden güçlü rakipler karşılaştırılır. Ben Ali’nin bu kez iyi bir başarıyla karşılaşmayı sonuçlandıracağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Amerika’da büyük bir gösteriye çıkıyoruz”

Aynı gece ringe çıkacak bir başka isim Viktor Faust ile ilgili de konuşan Ceylan, şunları söyledi:

“Viktor Faust, Amerika’daki ilk maçında nakavt yapmaya çok istekliydi fakat sayı ile kazandı. Aşırı nakavt isteği onun hata yapmasına neden oldu. Rakip İago Kiladze çok tehlikeli bir isim. Umarım bu karşılaşmada daha sakin ve düşünerek bir müsabaka gerçekleştirir. Boksörler dokuzuncu maçına böylesi tehlikeli isimlere karşı ringe çıkmaz normalde fakat bizim boksörlerimize olan güvenimiz tamdır. Onların herkesi yenebileceğine inandığımız için en iyilerle ringe çıkarıyoruz. Gözümüzü budaktan sakınmıyor ve hiçbir masraftan kaçınmıyoruz. Hollywood’daki gece çok büyük bir gala bizim için. Yanımda iki tane de ağır sıklet boksörümüzü yedek olarak götürüyorum. Christian Hammer ve Michael Wallisch’i de ringe çıkarabileceğimizi düşünüyorum. Dev ve başarılı boksörlerimizle Amerika’da büyük bir gösteriye çıkıyoruz. Bu kulübümüz ve Türk boksu için çok büyük bir adımdır ve umuyorum ki, boksörlerimiz bu karşılaşmaları kazanır ve alnımızın akıyla döneriz.”

Kulübün başantrenörü Bülent Başer, olağanüstü bir çalışma temposu içerisinde olduklarını vurgulayarak, “Hollywood’daki maçların ne kadar zorlu ve önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu doğrultuda kanımızın son damlasına kadar mücadele veriyoruz” dedi.