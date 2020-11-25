Türk “Galibiyetlerimizin devamı gelecektir”

Hafta sonu Kırıkkale deplasmanına çıkmaya hazırlanan Silivrispor’da Kulüp 2. Başkanı Mürsel Türk zorlu maç öncesi açıklamalarda bulundu. Türk; “Son haftalarda güzel oyunumuzu galibiyetle süsleyemiyorduk. Beraberliklere bir dur dememiz gerekiyordu ve bunu da son hafta oynadığımız Modafen maçında dedik. Şimdi önümüzde zorlu bir deplasman var. Kırıkkale takımı yaralı bir takım ve puan almak için saldıracaktır. Bizde bunun bilincindeyiz, teknik ekibimizde oyun planını buna göre yapacak ve önlemleri alacaktır.

SIKINTILI SÜREÇLERDEN GEÇİYORUZ

Zorlu bir dönemden geçiyor ülke futbolu tabi bizde bundan etkileniyoruz. Pandemi süreci oldukça sıkıntılı geçmekte. Her an hangi oyuncumuzun veya çalışanımızın virüsü kapacağı belli değil. Herkes çok dikkat ediyor. Kimse ile bire bir temas halinde olmamaya gayret gösteriyoruz. Tesislere görevliler haricinde girmeyi yasakladık. Bunca yasağa rağmen yine de bulaş riski yüksek. Birçok takımda en önemli oyuncuları virüs nedeni ile oynayamıyor olması sıkıntılı bir durum. Mevlam herkese sabır ve güç versin” dedi.