Türk Hava Yolları çeyrek finalde

Avrupa’da namağlup unvanını koruyan Türk Hava Yolları Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Challenge Kupası son 16 turu maçında, Romanya temsilcisi C.S.M. Lugoj takımını 3-0 mağlup ederek, adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 19 sayıyla Ebrar Karakurt olurken, Polen Ünver 15, Daly Santana 7 ve Özge Nur Çetiner 6 sayıyla temsilcimize katkı sağladı.Türk Hava Yolları çeyrek final maçını, 17 Aralık’tan Türkiye saatiyle 20:00’de İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın Las Palmas şehrinde Centro Insular de Deportes’te oynayacak. Temsilcimiz, tek maç üzerinden oynanacak olan çeyrek final etabını geçmesi halinde 2021 CEV Challenge Kupası’nda adını ikinci kez son dört takım arasına yazdırarak, yarı finale yükselecek. 2020 CEV Challenge Kupası’nda namağlup giden Türk Hava Yolları’nın şampiyonluk hedefi COVID-19 pandemisi nedeniyle sezonun sona ermesinden dolayı yarım kalmıştı. Bayrak taşıyıcının bu yıl hedefi, kupayı Türkiye’ye getirmek.