Türk sporcular madalyaya ambargo koydu

8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın (Turkish Open 2021), yedinci gününde yıldızlar kategorisinde Türk sporcular madalyaların büyük bir bölümünü topladı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği Turkish Open 2021’de yedinci gün yıldızlar kategorisinde 20 sıklette müsabakalar yapıldı. Müsabakaları Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı (TMOK) Prof. Dr. Uğur Erdener ile IOC Üyesi ve Dünya Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Aicha Garad Ali de takip etti.

Olimpik puanın olmadığı yıldızlar kategorisinde katılımcılarının büyük bir bölümü Türk sporculardan oluştu. Türk sporcular, 20 sıklette 19 altın, 19 gümüş ve 39 bronz madalya elde etti.

Erkekler 33 kiloda Berke Erbulut, 37 kiloda Arda Muzac, 41 kiloda Yusuf Badem, 45 kiloda Murat Semih Uzun, 49 kiloda Emirhan Özten, 53 kiloda Ahmet Kaan Fildişi, 57 kiloda Ahmet Tuncay, 61 kiloda Hulusu Cin, 65 kiloda Enes Turhan ile +65 kiloda Ekrem Işık altın madalya kazanan isimler oldu.

Kızlar 29 kiloda Yaren Acar, 33 kiloda Tuğba Yonak, 37 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, 41 kiloda Rüveyda Nur Evin, 44 kiloda Ceyda Gencer, 47 kiloda Sevcan Ateş, 55 kiloda Mumune Nur Göz, 59 kiloda Ceren Çetinel ve +59 kiloda Zehranur Bingöl altın madalya kazandı.

Turnuvada son gününde poomsae kategorisinde müsabakalar yapılacak.