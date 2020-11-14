Türk taekwondosunun önemli ismi İsmet Iraz anıldı

Türk taekwondosunun duayen ismi İsmet Iraz, vefatının 3. yıldönümünde anıldı.

Türkiye’de taekwondonun gelişmesinde büyük emekleri olan ve 14 Kasım 2017 tarihinde vefa eden İsmet Iraz için video konferans yöntemiyle anma töreni gerçekleştirildi. Daha önceki yıllarda mezarlık ziyareti ve çeşitli programlarla anılan İsmet Iraz için bu kez korona virüs pandemisi nedeniyle video konferans yoluyla bir anma programı yapıldı.

İsmet Iraz için hazırlanan özel video ve daha önceki anma programlarından oluşan slayt gösteriminin yapıldığı anma videosunda Iraz’ın eşi Hanife Iraz ve kızı Zeynep Iraz, Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar ile Türkiye Taekwondo Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Aydın Akpınar duygu ve düşüncelerine yer verdi. İsmet Iraz’ın hayatı ile spora yaptığı katkıların konuşulduğu programda katılımcılar Iraz ile ilgili anılarını da paylaştı.

Başkan Şahin, burada yaptığı konuşmada Iraz’ın Türk sporu içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatarak, onun anısını yaşatmanın boyunlarının borcu olduğunu söyledi. Başkan Şahin, günümüzde başarıdan başarıya koşan Türk taekwondosunun temellerinin İsmet Iraz döneminde atıldığını vurguladı. Kendisinin de Iraz’ın tedrisatından geçen sporculardan olduğunu anlatan Şahin, İsmet Iraz’ın en önemli özelliklerinin disiplini, merhameti ve vatanseverliği olduğunun altını çizdi.