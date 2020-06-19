Türk Telekom, başantrenör Burak Gören ile sözleşme yeniledi

Türk Telekom, başantrenör Burak Gören’in sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.
Türk Telekom’la 2017-2018 sezonu başında sözleşme imzalayan Gören, başantrenör olarak çıktığı ilk sezonda Türk Telekom’un Türkiye 1. Basketbol Ligi’nden (TBL) Süper Lig’e çıkmasına katkı sağladı. Süper Lig’e çıkılan ilk yıl, EuroCup heyecanı yaşayan Türk Telekom’da başarılı bir sezon geçiren deneyimli başantrenör, iki yıl üst üste Türk Telekom’un Türkiye Kupası’nda yarı finale çıkmasını sağladı. Gören 2019-2020 sezonunda Türk Telekom ile önemli bir başarıya imza atarak FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Çeyrek Final heyecanını yaşadı.