Türk Telekom’dan bir haftada ikinci galibiyet

Süper Lig’de deplasmanda Bahçeşehir Koleji ile karşılaşan Türk Telekom, rakibini 97-88 mağlup etti.

ING Basketbol Süper Ligi’nde üçüncü hafta mücadelesinde Türk Telekom, Bahçeşehir Koleji’ne konuk oldu. Maça iyi başlayan başkent temsilcisi, ilk çeyreği 31-22 üstün tamamladı ve soyunma odasına da 55-42’lük üstünlükle girdi.

Türk Telekom, üçüncü çeyrekte de etkili bir oyun sergiledi. Boyalı alanda Michael Eric’in sayılarıyla sonuca giden başkent ekibi, hakem molasına 67-53 önde girdi. Mola dönüşü iki takım da sayı kaydetti ve üçüncü çeyreğin sonucu 73-63 Türk Telekom lehine belirlendi.

Final çeyreğinde Türk Telekom, takım disiplininden kopmadı ve bitime dört dakika kala farkı 15 sayıya getirerek 89-74’lük üstünlüğü yakaladı. Hücumda ve savunmada sert bir görüntü çizen konuk ekip, müsabakadan 97-88 galip ayrıldı.

Türk Telekom, söz konusu sonuçla, Darüşşafaka Tekfen galibiyeti sonrası ING basketbol liginde aynı hafta içindeki ikinci galibiyetini aldı.

Hakemler: Erşan Kartal, Semih Vural, Hüseyin Çelik

Bahçeşehir Koleji: Jones xxx 21, Perez xxx 14, Green xxx 29, Mükremin Deniz Kılıçlı x 4, Aldridge xx 8, İsmet Akpınar x, Hadi Özdemir x 2, Burak Can Yıldızlı xx 8, Erkan Yılmaz x, Rıdvan Öncel x2

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül x 4, Dekker xxx 20, Mcintyre xxx 16, Wiltjer xxx 22, Eric xxx 15, Gani Erdi Gülaslan x 3, Can Korkmaz xxx 14, Samet Geyik x 3, Göktuğ Baş x

1. Periyot: 22-31 (Türk Telekom lehine)

Devre: 42-55 (Türk Telekom lehine)

3. Periyot: 63-73 (Türk Telekom lehine)