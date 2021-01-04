Türk yelkenciler Transquadra’da yarışacak

Tecrübeli yelkencilerin tek kişilik (Solo) ya da iki kişilik (Duo) takımlar olarak katıldığı okyanus yarışı Transquadra’ya Türk yelken tarihinde ilk kez tamamı Türk sporculardan oluşan bir takım katılıyor.

Fransa’nın Marsilya ve L’Orient noktalarından start alıp, 4.000 deniz mili kat edildikten sonra Karayipler’deki Martinik Adası’nda son bulan ve parkur içinde Atlas Okyanusu’ndaki Maderia Adası etabı ile yelkencilere kazanmanın ötesinde bir yarış deneyimi sunan Transquadra Yarışı’nda, Alize Ocean Racing’den Sinan Sümer ve Tolga Ekrem Pamir, iki kişilik takım olarak farklı ülkelerden 65 takım ile birlikte mücadele edecek.

Seri üretim tekneler için en uzun ve en zorlu yarış

Mükemmel yarış heyecanını gerçek bir macera ile birleştiren ve okyanus ötesi yarışlar arasında eşsiz bir etkinlik olarak konumlanan Transquadra Yarışı, 10 yıldır düzenleniyor. Marseille - Madere (13-28 Ağustos 2021) ve Madere -Martinique (29 Ocak-19 Şubat) olmak üzere 2 aşamalı olarak düzenlenen yarışa her takım, okyanus koşulları için hazırlanmış özel tekneler ile katılıyor.

Transquadra Yarışı’nı diğer okyanus yarışlarından ayrıştıran noktalar ise benzer zorluklarda bir okyanus geçişi içermesine rağmen 40 yaş üstü tecrübeli yelkencilere ve sadece belli boylar arasındaki teknelere açık olması, ayrıca iki farklı kategoride; hem tek kişilik (Solo) hem de iki kişilik (Duo) takımların yarışması.

Transquadra Yarışı, 4000 mil süren Lorient - Marseille - Madere - Martinique rotası ile seri üretim tekneler için en uzun ve en zorlu okyanus yarışı olarak biliniyor.

“Türk açık deniz yarışçılığı için yeni bir sayfa açacağız”

Transquadra gibi çok seçkin yelkencilerin katılabildiği bir yarışın parçası olacaklarından ötürü çok mutlu olduklarını dile getiren Sinan Sümer ve Tolga Ekrem, duygularını şu şekilde ifade etti:

“Yelkencilik kariyerimiz boyunca olimpik sınıflarda, ekipli yatlarda ve solo yarışlarda büyük tecrübeler biriktirdik. Şimdi bu deneyimimizi bir üst noktaya taşımak ve Türk açık deniz yarışçılığı adına yeni bir sayfa açmak için Transquadra Yarışı’na katılacağız. Tamamı Türk sporculardan oluşan ilk okyanus yelken takımı olan Alize Ocean Racing ile ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyoruz. Yarışı iyi bir noktada bitirerek genç Türk yelkencilere yeni bir yol açmayı umut ediyoruz. 2024 senesinden itibaren Olimpiyatlarda da yer alacak açık deniz yelken yarışçılığı konusunda ülkemizde eğitim programları hedefliyoruz. En büyük amacımız, Türkiye’de açık deniz yelkenciliği konusunda kendini geliştirmek isteyen sporculara ve tekne sahiplerine yeni bir ufuk açmak olacak.”