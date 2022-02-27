Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Fenerbahçe: 2 - Beşiktaş: 1

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 12. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Beşiktaş’ı konuk etti. Sarı-lacivertli ekip 2-1 kazanırken, siyah-beyazlılar bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada Setenay’ın pasında savunmanın arkasına sarkan ve ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kennya çok sert vurdu ancak kaleci Fatma bu pozisyonda gole izin vermedi. Ancak dönen topta savunmanın kaptırdığı meşin yuvarlak Zenatha’da kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda top filelere gitti. 1-0

40. dakikada Didem’in Zenatha’ya müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı atışını Kennya kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda fark 2’ye çıktı. 2-0

49. dakikada atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Kennya, kaleci Fatma’nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Kaleci Fatma, direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

90. dakikada sağ kanatta Mariana Santos, rakibinden kaptığı topu ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın ıskaladığı topa Zeynep Kerimoğlu gelişine sert vurup farkı 1’e indirdi. 2-1

Stat: Beylerbeyi 75. Yıl

Hakemler: Cansu Tiryaki xx, Sedef Aktan xx, Neslihan Koç xx

Fenerbahçe: Ezgi xxx, Demet xxx (Sevinç dk. 90+2 ?), Jessica xxx, Nina xxx, Cansu xx, Fatma xxx, Setenay xx (Berdan dk. 89 ?), Zenatha xx, Yenney xxx, Shameeka xxx, Kennya xxx (Jaleca dk. 68 x)

Yedekler: Zeynep, Zuhal, Merve, Beyzanur, Songül, Zeynep Ülkü, Dilan Bora

Teknik Direktör: Nihan Su

Beşiktaş: Fatma x, Didem xx, Giovanna x, Çigdem x, Seda Nur xx, Zeynep Gamze x (Maryam dk. 51 xx), Gizem xx, Mariana Santos xx, Yağmur xx (Zeynep Kerimoğlu dk. 68 xx), Berna xx, Elif xx

Yedekler: Elifenur, Cansu, Melike, Başak, İrem, Berivan, Esra

Teknik Direktör: Mesut Kır

Goller: Zenatha (dk. 10), Kennya (dk. 40 pen.) (Fenerbahçe), Zeynep Kerimoğlu (dk. 90) (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Fatma (dk. 49) (Beşiktaş)

Sarı kart: Fatma Kara (Fenerbahçe)