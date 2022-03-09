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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 1

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Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 14. haftasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Galatasaray: 2 - Fatih Karagümrük: 1
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Galatasaray, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 14. haftasında Fatih Karagümrük’ü 2-1 mağlup etti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 14. haftasında Yeşilova Kemal Aktaş Sahası’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0’lık beraberlikle tamamlandı. Sarı-kırmızılılar, 55. dakikada Elena Santos’un golüyle 1-0 öne geçti. Karagümrük, 62. dakikada beraberliği yakaladı. Maçın 75. dakikada İsmigül Yalçıner’in attığı golle 2-1 öne geçen Galatasaray, karşılaşmayı 3 puanla tamamladı ve puanını 24’e yükseltti.

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi 15. haftasında 13 Mart 2022 Pazar günü saat 12.00’de Merzan Şehir Stadı’nda Hakkarigücü Spor ile karşı karşıya gelecek.

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