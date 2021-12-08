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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde kura günü

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kura çekimi yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşecek. Kura çekimi D-Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde kura günü
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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kura çekimi yarın Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşecek. Kura çekimi D-Smart’tan canlı olarak yayınlanacak.

24 takımla ‘Süper Lig’ adı altında ilk kez düzenlenecek olan Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin kura çekimi yarın saat 11.00’de yapılacak. Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleşecek olan kura çekimiyle birlikte, 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan Süper Lig’in eşleşmeleri de belli olacak. 22 hafta sürecek olan normal sezonun ardından Play-Off ve Play-Out karşılaşmalarıyla sezon tamamlanacak. Geçen sezon Turkcell Kadınlar Futbol Ligi maçlarını izleyicilerle buluşturan D-Smart, 77. kanaldan özel röportajlarla kura çekimini de canlı yayınla ekrana getirecek. Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş dışında, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Hatayspor, Sivasspor, Çaykur Rizespor ve Karagümrük de kadın takımlarını kurarak Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde mücadele edecek.

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