Turkcell Platinum Off-Road Challenge heyecanı geri döndü

Turkcell Platinum Offroad Park’ın ev sahipliğinde ilki 2018 yılında gerçekleştirilen Turkcell Platinum Off-Road Challenge, bir kez daha İstanbul’un kalbinde off-road heyecanını yaşatmak için dönüyor. 14 aracın kıyasıya mücadelesi, 13 Kasım Cumartesi günü Maslak’ta gerçekleştirilecek.

Maslak’taki Turkcell Platinum Offroad Park’ta düzenlenecek ve 14 takımının kıyasıya mücadele edeceği yarışın birincisi, sürpriz ödüllerin de sahibi olacak. Ekiplerin off-road yeteneğini gerçek anlamda test eden, zorlu engellere sahip parkurda araçlar, 3 etapta toplam 9 istasyondaki engelleri aşmaya çalışacak.

En hızlının değil, en az hatayı yapanın kazanacağı Turkcell Platinum Off-Road Challenge’da ekipler şu engelleri aşmaya çalışacak: "Bozuk Zemin İstasyonu, iki farklı açıdaki Yanal Geçiş İstasyonu, Vibrasyon İstasyonu, Likit Zemin İstasyonu, Denge İstasyonu, iki farklı açıdaki Yükselti ve Eğim İstasyonu ve Kaya Geçişi istasyonu."

Bir off-road parkından fazlası

Off-road tutkunlarını bir araya getirecek Turkcell Platinum Offroad Park, aynı anda çok sayıda deneyimi, müşterilerine özel avantajlarla sunuyor. Platinum’lular; burada off-road, okçuluk, jungle run, survival, yazlık sinema gibi çok sayıda outdoor aktiviteyi bir arada yaşayabiliyor. Ailelerin çocuklarıyla gelip keyifli zaman geçirebileceği Turkcell Platinum Offroad Park’taki ‘Forest Camp programı’, çocuklara küçük yaşta doğada yaşamı eğlenceli biçimde öğretiyor. Platinum’lu şirketler ise şirket toplantılarını bu parkta sıra dışı bir deneyime dönüştürebiliyor.