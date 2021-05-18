Turkcell’den GranFondo bisiklet yarışıyla sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim bursu

TURKSPORU’nun ve eğitimin en büyük destekçisi Turkcell, GranFondo bisiklet yarışını vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü.

TURKSPORU’nun ve eğitimin en büyük destekçisi Turkcell, GranFondo bisiklet yarışını vefat eden sağlık çalışanlarının çocukları için bir eğitim bursu kampanyasına dönüştürdü. Kampanya ile yarışmacılar ve yarışmacıları destekleyen eğitim ve spor konusunda duyarlı sporseverler, kişisel sosyal medya hesaplarından kişiye özel hazırlanan sosyal medya kartlarını paylaşarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs katkısı sağlayabilecek. Yarışmacılar ve destekçiler kişiye özel fotoğraflarla özgünleştirilen sosyal paylaşımlarla, kampanyanın daha fazla duyurulmasına destek olacak, belirlenen IBAN adresinin açıklama kısmına Grandonfo-Adı Soyadı’nı yazarak dilediği miktarda katkıda bulunabilecek. Burslar, Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) vasıtasıyla sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitiminde kullanılacak.

GranFondo Hakkında

Türk bisikletine yeni bir soluk getirecek Turkcell GranFondo İstanbul bisiklet yarışı, 30 Mayıs Pazar günü Beykoz Belediyesi’nin katkısıyla düzenlenecek. Sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleşecek yarışta 15 ülkeden yaklaşık 1000 bisikletsever pedal basacak.

40 ve 80 km’lik kısa ve uzun parkurdan oluşan yarış, aynı zamanda İstanbul’da düzenlenecek ilk GranFondo bisiklet yarışı olacak. Yerli ve yabancı sporcuları ağırlayacak olan yarışın startı Beykoz Belediyesi’nin önündeki Expo Alanı’ndan verilecek. Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy’den geçecek bisikletçiler, finişi yine Expo Alanı’nda yapacak. Etap tırmanma eğimiyle de dikkat çeken GranFondo İstanbul’da her kategoride kadın ve erkek birinciler belli olacak.