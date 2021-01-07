Turkish Airlines Euroleague: Kızılyıldız: 71 - Fenerbahçe Beko:73

Turkish Airlines Euroleague 18. hafta maçında Fenerbahçe Beko, konuk olduğu Sırbistan’ın Kızılyıldız takımını 73-71 mağlup etti.
Salon: Aleksandar Nikolic
Hakemler: Christos Christodoulou xx, Fernando Rocha xx, Robert Vyklicky xx
Kızılyıldız: O’Bryant xxx 17, Walden x 6, Davidovac xx 11, Dobric xx 12, Radanov x 8, Colom xx 10, Jagodic-Kuridza x 5, Lazic x, Reath x 2, Kuzmic x
Fenerbahçe Beko: Guduric xx 11, De Colo xx 2, Barthel xxx 10, Vesely xx 10, Ulanovas xx 7, Hamilton x, Melih Mahmutoğlu xx 4, Brown xx 13, Pierre xxx 13, Eddie xx 2, Ahmet Düverioğlu x 1
Başantrenör: Igor Kokoskov
1. Periyot: 22-18 (Kızılyıldız lehine)
Devre: 39-38 (Kızılyıldız lehine)3. Periyot: 53-53