Türkiye Basketbol Milli Takımı’na yeni sponsor

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile PUMA arasında sponsorluk anlaşması yapıldı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile PUMA arasında imzalanan anlaşmayla milli takımlar resmi forma sponsoru oldu.

Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen imza töreni; TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Genel Sekreteri Emin Balcı, PUMA yöneticileri ve TBF temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

İmza töreninde konuşan TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, “Türkiye Basketbol Federasyonu ile PUMA arasındaki iş birliğini sizlere duyurmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin bildiği, dünyanın en önemli spor giyim markalarından PUMA, 4+1 yıllığına bütün kategorilerdeki milli takımlarımızın resmi sponsoru olmuştur. Her yaş kategorisinde global bir marka haline gelmiş Türkiye Basketbol Milli Takımları, yine bütün dünya tarafından tanınan, prestijli bir marka ile güçlerini birleştirerek yeni ve daha büyük başarılara yürüyecektir” dedi.

PUMA Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis ise, “Yeni sezondan itibaren milli takımlarımızın sportif ürün resmi sponsoru olmaktan dolayı oldukça mutluyuz. İş birliğimiz kapsamında yeni sezonda milli sporcularımızın oynadığı tüm ulusal ve uluslararası maçlarda ülkemizi PUMA formalarıyla temsil etmesi bizler için gurur verici. Bu iş birliğinde A Erkek Milli ve A Kadın Milli Takımlarımıza ek olarak alt yaş milli takımlarımıza da destek olmak bizim için özellikle çok değerli. Türkiye Basketbol Federasyonu ile yaptığımız bu iş birliğinin verimli olmasını ve uzun yıllar sürmesini diliyorum” diye konuştu.