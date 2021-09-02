Türkiye, Filenin Sultanları’nı TRT 1’den destekleyecek

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası Yarı Finali’nde Sırbistan ile cuma günü karşılaşacak. Mücadele TRT 1’den yayınlanacak.
2021 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde Polonya karşısında 3-0’lık üstünlük elde ederek 7’de 7 yaptı.
Yarı finale yükselen Filenin Sultanları’nın rakibi Sırbistan oldu. Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ta oynanacak yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü saat 18.00’de canlı olarak TRT 1’de ekranlara gelecek.