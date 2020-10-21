Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Noter ile dün beİN Sports’a ihtarname gönderdik. beİN Sports’un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Noter ile dün beİN Sports’a ihtarname gönderdik. beİN Sports’un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: "Noter ile dün beİN Sports’a ihtarname gönderdik. beİN Sports’un aramızdaki anlaşmanın tüm maddelerine uymasını istiyoruz."
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