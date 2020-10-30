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Türkiye Futbol Federasyonu: "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır."

Türkiye Futbol Federasyonu: "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır."

Türkiye Futbol Federasyonu: "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır."
Türkiye Futbol Federasyonu: "Bir Üst Klasman hakemimiz ile üç Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 28.10.2020 Çarşamba ve 29.10.2020 Perşembe günleri yapılan rutin Covid-19 PCR test sonuçları pozitif çıkmıştır."
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