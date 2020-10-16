Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor karşılaşmasının ertelenmesine karar verdi. 17 futbolcusunun korona virüs testi pozitif çıkan Hatayspor’un A takım kadrosunda bulunan negatif oyuncu sayısının 14’ün altına düşmesi nedeniyle ’Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat’ hükümleri gereğince karşılaşma, TFF’nin belirleyeceği ileri bir tarihe ertelendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Hatayspor-BB Erzurumspor maçını erteledi
HATAYSPOR'DA 17 FUTBOLCUNUN YANI SIRA 1 PERSONEL VE TEKNİK DİREKTÖR ÖMER ERDOĞAN'IN KORONA VİRÜSE YAKALANMASI SEBEBİYLE TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU, HATAYSPOR-BB ERZURUMSPOR MAÇINI ERTELEDİ.
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