Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi

Türkiye Golf Federasyonu, bugün golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Türkiye Golf Federasyonu’nun İstanbul’daki ofisinde düzenlenen toplantıya Türkiye Golf Federasyonu’ndan TGF Başkan Vekili ve TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Ziylan, TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Üyesi Merve Sarıgöl katıldı. 11 kulübün başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Ziylan, kulüplerin ve Türk golfünün sorunlarıyla çözüm önerilerini çok detaylı bir şekilde görüşüp, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.