banner4556

Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi

banner4664

Türkiye Golf Federasyonu, bugün golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Türkiye Golf Federasyonu, kulüplerle bir araya geldi
banner4583
banner4336

Türkiye Golf Federasyonu, bugün golf kulüpleriyle bir araya geldi.

Türkiye Golf Federasyonu’nun İstanbul’daki ofisinde düzenlenen toplantıya Türkiye Golf Federasyonu’ndan TGF Başkan Vekili ve TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Başkanı Mehmet Ziylan, TGF Kulüplerle İlişkiler Komitesi Üyesi Merve Sarıgöl katıldı. 11 kulübün başkan ve yöneticilerinin katıldığı toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. Türkiye Golf Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Ziylan, kulüplerin ve Türk golfünün sorunlarıyla çözüm önerilerini çok detaylı bir şekilde görüşüp, fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Volkan Demirel: "Her zaman Fenerbahçeliyim"
Volkan Demirel: "Her zaman Fenerbahçeliyim"
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4577

banner4321

banner4666