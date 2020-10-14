banner3088

Türkiye, grupta 3 puana hasret!

TÜRKİYE, ULUSLAR B LİGİ 3. GRUP'TA SIRBİSTAN İLE OYNADIĞI MÜSABAKADAN 2-2’LİK BERABERLİKLE AYRILDI. GRUPTA HENÜZ GALİBİYET ALAMAYAN AY-YILDIZLILAR, PUANINI 3’E ÇIKARDI.

Türkiye, grupta 3 puana hasret!

Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup’ta Sırbistan ile oynadığı müsabakadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Grupta henüz galibiyet alamayan Ay-Yıldızlılar, puanını 3’e çıkardı.

Türkiye, Uluslar B Ligi 3. Grup’un 4. maçında Türk Telekom Stadyumu’nda Sırbistan’ı konuk etti. Maça iyi başlayan ve ilk 3 dakikada iki pozisyon bulan Ay-Yıldızlılar, 21. dakikada Sergej Milinkovic golü ile devreyi 1-0 mağlup kapadı. İkincin yarıya konuk Sırbistan golle başladı. Okay Yokuşlu’nun Sergej Milinkovic’e müdahalesi sonrası hakem Georgi Kabakov, penaltı kararı verdi. Topun başına gelen Mitroviç, takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Bu gole Ay-Yıldızlıların yanıtı dakikalar 56’yı gösterirken, Kenan’ın pası sonrası Hakan Çalhanoğlu’ndan geldi. Bu golün ardından daha etkili oynayan A Milli Takımda, Ozan Tufan, dakika 76’da tabelayı ilan eden golü kaydetti.

Bu sonuçla Türkiye, B Grubu’ndaki puanını 3’e çıkararak 3. sırada yer aldı. A Milliler, grupta Macaristan’a kaybetmiş, Sırbistan müsabakaları ile Rusya karşısında da sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

A Milliler gruptaki 5. maçında 15 Kasım’da Rusya ile karşılaşacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç...
Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç...
  1. ASAYİŞ

banner3196

banner3552

banner3197