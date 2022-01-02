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Türkiye Güreş Federasyonu: "Acımız büyük"

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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Çorum’da düzenlenen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman’dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü’nün kaza yaptığını, Batman Güreş Temsilcisi ve takım antrenörü Hali Kay’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türkiye Güreş Federasyonu: "Acımız büyük"
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Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Çorum’da düzenlenen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman’dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü’nün kaza yaptığını, Batman Güreş Temsilcisi ve takım antrenörü Hali Kay’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Federasyondan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çorum’da düzenlenen U23 Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman’dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü güreş kafilesi bu sabah saat 09.30 civarında Amasya yakınlarında kaza geçirdi. Kazada Batman İl Güreş Temsilcisi ve Takımın Antrenörü İbrahim Halil Kay hayatını kaybetti. Kazada yaralananlar ise Amasya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kafilede 14 sporcu, bir idareci ve 2 antrenör bulunuyordu. Türk güreşine önemli hizmetleri dokunan çok değerli Batman Güreş İl Temsilcimiz ve Batman Petrol Spor Antrenörü İbrahim Halil Kay’a Türkiye Güreş Federasyonu olarak Allah’tan rahmet, ailesi sevenleri ve tüm güreş ailemize başsağlığı diliyoruz. Kazada yaralananlara da Allah’tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

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Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu kaza ile yakından ilgilendiklerini belirterek, "Batman Petrol Spor Kulübü Antrenörü ve aynı zamanda Batman Güreş İl temsilcimiz olan İbrahim Halil Kay’ın ölümü bizleri derinden üzmüştür. Hocamız tam bir güreş sevdalısıydı. Kendisine Allah’tan rahmet ailesi sevenleri ve tüm güreş ailemize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan tüm ekiple yakından ilgileniyoruz. Rabbim onlara da acil şifalar versin" dedi.

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