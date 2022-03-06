Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından Arzum Elektrikli Ev Aletleri’nin desteğiyle düzenlenen 2022 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası başladı.

Türkiye’nin 34 ilden 82 kadın sporcunun mücadele edeceği turnuva öncesinde konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Federasyon olarak satranç sporunda kız çocuklarımızın ve kadınlarımızın etkinliğini de her geçen gün arttırıyoruz. Biliyoruz ki, kadın dokunduğu her şeyi güzelleştirir, değiştirir ve değer katar. Tüm sporcularımıza başarılar diler şampiyonanın güzel geçmesini temenni ederim” diye konuştu.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise yaptığı konuşmada sporculara başarılar dileyerek şu ifadelere yer verdi:

“Satranç düşünmeyi, öğrenmeyi, strateji, analitik düşünceyi önceleyen hayata uygulayan bir felsefedir, düşünme yönetimidir. İnsanın beyniyle kalbini buluşturan bir spordur diyebiliriz. Bu şampiyonanın küçüklerden ve gençlerden oluşması beni ayrıca mutlu etti. Federasyonun yapısı itibarıyla da kadın yönetici sayısının fazla olmasından dolayı da tebrik ediyorum. İçerisinde bulunduğumuz hafta itibariyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum.”

Balıkesir Gençlik Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise şampiyonanın Balıkesir’de gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.