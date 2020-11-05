Türkiye KEMPO Savunma sporunda atamalar belli oldu

Türkiye Kempo Savunma Sporlar Federasyonunda as başkanların, bölge koordinatörlerin ve il temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

Türkiye Kempo Savunma Sporları Federasyon Yürütme Kurulların Yeniden Oluşması İl Temsilcilerin, As Başkanların ve Bölge başkanlarının atanması TKSSF 029 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı İle değişikliğe gidildi. Değişikliğin onanmasının ardından as başkanların, bölge koordinatörleri ile il temsilcilerinin atamaları gerçekleştirildi.

KEMPO Savunma Sporları Federasyonu Asbaşkan ve üye isimleri şu şekilde;

Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkan Yardımcılığına Onur İşgüven, Kempo Savunma Sporlar Federasyonu Asbaşkanlığına Levent Bulut, Şahin Sekmen, Ahmad Nasırkhah, Servet İyikul, Erhan Birdal getirilirken, yönetim kurulu üyeliğine Cihan Pars atandı. Bölge temsilcilerin belli olduğu onama kararında Güney Doğu Bölge Başkanlığına Mahmut Doruk, Ege Bölge Başkanlığına Ali Rıza Önçunar, Diyarbakır İl Temsilciliğine Nurhak Güneri, Batman İl Bölge Koordinatörlüğüne Ferdi Onat getirildi.

Ayrıca Federasyonun Hukuk Kurulu Başkanlığına Avukat Ramazan Akıncı atanırken, Disiplin Kurulu Başkanlığına ise Avukat Ahmet Ece getirildi.

Atamalar hakkında kısa bir açıklama yapan Kempo Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Halis Avşar, “Genç ve yatırımcı iş insanlarımız ile Türk sporuna ve sporcularına daha iyi destek vererek hizmette bulunacağız. Sporcularımız ise dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceklerdir. Ülkemiz adına Kempo Sporunu hak ettiği değere çıkarmak için el ele vermenin tam zamanıdır. Adalet ve liyakat temel prensibimiz olacak’’ diye konuştu.