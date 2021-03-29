Yalova Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası Yalova’da başladı. 48 ilden 477 kulüp ve 1900’ün üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon 1 Nisan Perşembe günü sona erecek.

Karatede yılın ilk ulusal organizasyonu olma özelliğini taşıyan Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonası, Yalova’da başladı. Yalova 90. Yıl Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 48 ilden gelen 477 kulüp mücadele edecek. 1 Nisan’a kadar devam edecek organizasyonda 1900’ü aşkın karateci tatamiye çıkacak.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, şampiyona öncesi antrenörlerle bir araya geldi. Milli Takım Teknik Direktörü Murat Delihasan ve Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet Şan ile birlikte toplantıya katılan Delihasan, Türk karatesinin emin adımlarla yoluna devam ettiğini söyledi. Mart ayında İstanbul’da düzenlenen Karate 1 Premier Lig Turnuvası’nı başarıyla organize ettiklerini hatırlatan Başkan Delihasan, “Türk karatesi sportif başarıları ve organizasyon yeteneğiyle tüm dünyanın takdirini kazandı. Elde ettiğimiz sürdürülebilir başarıda en yukarıdan en alta herkesin payı var. Böyle bir dönemde Yalova’ya gelerek şampiyonaya katılan camiamızın her bireyine teşekkür ediyoruz” dedi.

Pandemi döneminde ellerinden geldiği ölçüde tüm kulüplere yardım ettiklerini vurgulayan Esat Delihasan, “Geçen yıl maske, temizlik ve mesafe kurallarına uyarak organizasyonlarımızı yaptık. Yine bu kurallara dikkat ederek Yalova’da şampiyonayı da eksiksiz tamamlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.