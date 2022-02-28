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Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

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Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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Ziraat Türkiye Kupası’nda Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) sitesinden yayımlanan duyuruda, 1 - 3 Mart tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

1 Mart Salı

20.30 Trabzonspor - FT Antalyaspor: Atilla Karaoğlan

2 Mart Çarşamba

17.00 DG Sivasspor - Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

20.30 Beşiktaş - Kayserispor: Halil Umut Meler

3 Mart Perşembe

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20.30 A. Alanyaspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük

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