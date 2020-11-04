Türkiye Kupası: Fatih Karagümrük: 2 - Nevşehir Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme müsabakasında Fatih Karagümrük sahasında 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor’u ağırladı. Normal süresi 1-1’lik eşitlikle biten mücadelenin uzatma dakikaları da 2-2 tamamlandı. Penaltı atışlarını 4-3 kazanan Fatih Karagümrük, adını bir üst tura yazdırdı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ kanattan gelişen Karagümrük atağında Jimmy Durmaz’ın ceza sahası dışından denediği şut girişiminde top kaleci Onur’da kaldı.
16. dakikada Aksel’in pasını alan Alparslan Erdem’in ceza yayının gerisinden çektiği sert şut üstten auta çıktı.
29. dakikada Nevşehir Belediyespor’da Mert Bayındır’ın ara pasında topu alan ve ceza sahası içine sarkan Burak Taşdemir düzgün, bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 1-0
30. dakikada sol kanattan gelişen Karagümrük atağından Alparslan ortasına iyi yükselen Muhammed Pehlivan topu filelere gönderdi. 1-1
65. dakikada Jimmy Durmaz’ın ceza alanına gönderdiği pasta Darri topun üstünden atladı. Meşin yuvarlağın sahibi olan Mevlüt’ün şutunda top yandan auta çıktı.
78. dakikada Nevşehir kontratağında Emrah’ın sağ kanattan açtığı ortaya Hasan Kaya sert vurdu. Kaleci Muzaffer topu çelmeyi başardı. Dönen topu Karagümrük savunması uzaklaştırdı.
82. dakikada Aatıf’ın pasını alan Jimmy Durmaz’ın ceza yayının biraz gerisinden sol ayağı ile çektiği sert şutu az farkla üstten auta çıktı.
90. dakikada Ramazan’ın sağ kanattan açtığı ortaya kafa ile Muhammed Pehlivan vurdu. Top kaleci Onur’un kucağında kaldı.
97. dakikada Batuhan’ın ara pasında topu alan Emre Torun, iki Karagümrük savunmacısının arasından yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi. 1-2
104. dakikada Karagümrük’ün sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde yaşanan karambol sonunda top Koray’da kaldı. Koray, topun gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağını filelerle buluşturdu. 2-2
119. dakikada sağ kanattan Lichaj’in ortası direk kaleye yöneldi. Kaleci Onur topu güçlükle kornere tokatladı.
Stat: Vefa
Hakemler: Burak Pakkan xx, Harun Terin xx, Azad İlhan xx
Fatih Karagümrük: Muzaffer Cem Kablan xx, Ramazan Civelek xx (Lichaj dk. 114 ?), Fatih Kuruçuk xx, Murat Sarıgül xx, Alparslan Erdem xxx, Koray Altınay xx, Brahim Darri x (Ndao dk. 73 xx), Muhammed Pehlivan xx, Aksel Aktaş xx (Aatif Chahechouhe dk. 73 xx) Jimmy Durmaz x (Zeki dk. 98 xx), Mevlüt Erdinç x (Sobiech dk. 73 x)
Yedekler: Yavuz, Roco, Efe Tatlı, Balkovec
Teknik Direktör: Şenol Can
Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xx, Erhan Karayer xx, Muhammet Serdar Yazıcı xx, Furkan Mızrak xx, İsmail Hacıhafızoğlu x, Mert Bayındır xx (Anıl Mercan dk. 113 x), Efe Can Çölbekler x (Batuhan dk. 93 x), Tuncay Kılıç x (Muhammed Furkan dk. 46 x), Emrah Bedir xx, Burak Taşdemir xx (Emre Torun dk. 90+1 x), Furkan Parsak x (Hasan Kaya dk. 46 x)
Yedekler: Seyfullah, Muhammet Yeşilyurt
Teknik Direktör: Mert Korkmaz
Goller: Muhammed Pehlivan (dk. 31), Koray (dk. 104) (Karagümrük), Burak Taşdemir (dk. 30), Emre Torun (dk. 97) (Nevşehir BLD.)
Sarı Kartlar: Murat Sarıgül, Koray, Aksel, Aatif (Karagümrük), Mert, Muhammed Furkan, Furkan Mırzak (Nevşehir BLD)
Penaltılar atışları:
Atanlar: Alparslan, Aatif, Koray, Ndao (Karagümrük), Emrah Bedir, Hasan Kaya, Muhammet Serdar Yazıcı (Nevşehir Belediyespor)
Kaçıranlar: Sobiech (Karagümrük), Batuhan, İsmail Hacıhafızoğlu (Nevşehir Belediyespor)