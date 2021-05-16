Türkiye Kupası Finali öncesi Sivasspor ve Antalyaspor’dan sert açıklamalar

Sivasspor’un, Türkiye Kupası Finali öncesi Beşiktaş’a başarı mesajı atmasını Antalyaspor sert bir dille eleştirerek, "Yenmemiz gereken çok şey var" dedi. Sivassspor da, Akdeniz ekibinin bu mesajına; "Bize dik duruş dersi vermek kimsenin haddi değil" yanıtını verdi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda 18 Mayıs Salı günü oynanacak Beşiktaş-Antalyaspor finali öncesinde DG Sivasspor’un dün gece yaptığı açıklamaya Antalyaspor’dan sert cevap geldi. 2020-2021 sezonu Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’a kutlama mesajı yayımlayan Sivasspor, "Süper Lig şampiyonu Beşiktaş’ı tebrik ediyoruz. Bugün şampiyonluğun tadını doyasıya çıkartın ancak yarından itibaren tek hedef Ziraat Türkiye Kupası Finali olsun. Kupa finalinde de aynı başarıyı göstermenizi diliyoruz. Avrupa yolunda buna ihtiyacımız var" ifadelerine yer vermişti.
Antalyaspor: "Hepinizi yenmemiz gerekiyor"
Sivasspor: "Antalyaspor dik duruşumuzu çabuk unuttu!"
DG Sivasspor Kulübü, Antalyaspor’un Sivasspor ile ilgili yaptığı açıklamasına sert dille yanıt verdi. Kırmızı-beyazlı camia, kimsenin kendilerine dik duruş dersi vermenin haddi olmadığını belirterek, yayımladıkları mesajda "18 Mayıs Salı günü Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadele öncesi dün akşam bir açıklamamız olmuştur. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki; bu karşılaşmanın centilmence geçmesini ve hak edenin kupayı kazanmasını dileyeceğimiz bir karşılaşma olmasını istememiz gerektiğinin farkındayız. Antalyaspor’un küçük bir latifeyi motivasyon malzemesi olarak kullanmasını anlıyoruz ve Antalyaspor camiasını incittiysek özür diliyoruz. Ancak bize dik duruş dersi vermenin kimsenin haddi olmadığını da belirtmek isteriz. Geçtiğimiz yıllarda ligin son haftasında oynadığımız karşılaşmada aldığımız galibiyet ile rakibimizin küme düşmesine sebep olarak ligde kalmasını sağladığımız Antalyaspor’un dik duruşumuzu çabuk unutmuş olması da bizi üzmüş ve yaralamıştır. Futbol bir rekabet oyunudur. Bizler sahada rakip, saha dışında dost olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Kupa finalinde senaryolar
Salı günü oynanacak olan Türkiye Kupası Finali’ni Antalyaspor’un kazanması durumunda Sivasspor, Avrupa Kupaları’na katılım hakkı alamayacak ve Antalyaspor UEFA Avrupa Ligi’ne, Fenerbahçe ve Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi’ne gidecek.Kupayı Beşiktaş’ın kazanması halinde ise Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’ne, Trabzonspor ve Sivasspor UEFA Konferans Ligi’ne gitme hakkı kazanacak.