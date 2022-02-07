Türkiye Kupası Son 16 Turu hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda görev alacak hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası’nda Son 16 Turu heyecanı 8 Şubat Salı, 9 Şubat Çarşamba ve 10 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, görev yapacak hakemler de belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle:

8 Şubat Salı

14.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Fırat Aydınus

17.30 Fatih Karagümrük - İH Konyaspor: Ali Şansalan

20.30 Fenerbahçe - Kayserispor: Arda Kardeşler

9 Şubat Çarşamba

13.30 RY Bandırmaspor - DG Sivasspor: Volkan Bayarslan

17.30 Hatayspor - FT Antalyaspor: Mert Güzenge

20.30 Denizlispor - Trabzonspor: Alper Ulusoy

10 Şubat Perşembe

17.30 A. Alanyaspor - Adana Demirspor: Ümit Öztürk

20.30 Beşiktaş - Göztepe: Yasin Kol