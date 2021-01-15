Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi. Çekilen kura sonunda çeyrek finalde Fenerbahçe, Başakşehir’i ağırlayacak. Çeyrek finalde müsabakalar, 9-10-11 Şubat tarihinde oynayacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen kura çekimine; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile A Milli ve Ümit Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü Hami Mandıralı eşitlik etti. Kura çekimi öncesi konuşan Hamit Altıntop, “Kupa beklentilerimizi karşılıyor. Tek maçlı sistem heyecan katıyor. Futbol kalitesini biraz daha arttırdığını düşünüyorum. Güzel goller ve büyük mücadeleler oldu. Turu geçenleri tebrik veda edenlere de geçmiş olsun diyoruz. Umarım performanslarını arttırarak devam ederiz” dedi.

“Gençlerimizi biraz daha sahiplenmemiz lazım”

Hami Mandıralı ise, “Bir emek var emeğinin karşılığını taçlandırmak var. Kaliteli maçlar oynanıyor. Herkes emeğinin karşılığını almak için uğraşıyor Bir taraf üzülüyor bir taraf seviniyor. Futbol bu. Oyuncular kupalara çok kıymet veriyor. Umarım hak eden de kupayı alır” dedi. Genç oyunculara şans verilmesi gerektiğini belirten Mandıralı, “Ülke futbolunun kalkınması için kendi çocuklarımızın da takımlarında yer bulması ve zaman bulması lazım. Çok yetenekli isimler var onları methediyoruz ama oynatmıyoruz. Onlara şans vermemiz ve güvenmemiz lazım. Süper Lig’de görev alan genç oyuncuları izleyince gurur duyuyorum. Onları biraz daha sahiplenmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

Kuraya Alanyaspor, Beşiktaş, DG Sivasspor ve Medipol Başakşehir seri başı, Fenerbahçe, Antalyaspor, Galatasaray ile Konyaspor da seri başı olmadan katıldı.

Çekilen kura sonunda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oldu:

DG Sivassapor - Antalyaspor

Galatasaray - A.Alanyaspor

İH Konyaspor - Beşiktaş

Fenerbahçe - M.Başakşehir

Yarı Final eşleşmelerinde ise DG Sivassapor - Antalyaspor maçının galibiyle Galatasaray- A.Alanyaspor eşleşmesinin kazananı oynayacak. İH Konyaspor - Beşiktaş müsabakasının galibi ise yarı finalde Fenerbahçe - M.Başakşehir turunu geçenle karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final karşılaşmaları 9-10 ve 11 Şubat 2021, yarı final müsabakaları da 16-17 veya 18 Mart 2021 tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Kura çekimi sonunda duygularını paylaşan Hamit Altıntop, “Çok zor olacağını her takım biliyor. İçeride oynamak avantajdır. Ümit ediyorum ki kaliteli ve fair-play maçlar olur. Finali kazanmak demek Avrupa’ya gitmek demek. Herkese başarılar diliyorum” diye konuştu.