banner3088

Türkiye Kupası’nda tek maç dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

Türkiye Kupası’nda tek maç dönemi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği kabul edildi. Buna göre, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak. Müsabakada 90 dakikada eşit bozulmaması 15’er dakikadan iki uzatma oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Sultangazi yeşile bürünüyor
Sultangazi yeşile bürünüyor
  1. İstanbul

banner3196

banner3552

banner3197