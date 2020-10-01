Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’nun 30.09.2020 tarihli toplantısında, 2020-2021 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü değişikliği kabul edildi. Buna göre, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda oynanacak karşılaşmalar tek maç üzerinden yapılacak. Müsabakada 90 dakikada eşit bozulmaması 15’er dakikadan iki uzatma oynanacak. Yine eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları yapılacak.
Türkiye Kupası’nda tek maç dönemi
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının tek maç üzerinden oynanacağını duyurdu.
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