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Türkiye, yüzme karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde finalde

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzme karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale yükseldi.

Türkiye, yüzme karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde finalde
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2020 Tokyo Paralimpik Oyunları yüzme karışık serbest 4x50 metre bayrak yarışı S5 kategorisinde Türkiye, finale yükseldi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Su Sporları Merkezi’nde gerçekleşen yüzme yarışlarında Koral Berkin Kutlu, Sümeyye Boyacı, Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu’dan oluşan milliler, ikinci seride yarıştı. Serisinde 2.44.80’lik derece elde eden Milli Takım, 8. olarak final bilete çıktı. Final müsabakası bugün TSİ 14.01’de başlayacak.

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