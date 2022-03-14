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Türkiye’de mahsur kalan Ukraynalı sporcular, Tekirdağ’da misafir ediliyor

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Savaş başladığında Türkiye’de bulunan Ukrayna işitme engelli basketbol milli takımı, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde misafir ediliyor.

Türkiye’de mahsur kalan Ukraynalı sporcular, Tekirdağ’da misafir ediliyor
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Savaş başladığında Türkiye’de bulunan Ukrayna işitme engelli basketbol milli takımı, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde misafir ediliyor.

Ukrayna İşitme Engelli Basketbol Milli Takımı’nın 49 sporcusu, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesindeki eski öğrenci pansiyonuna yerleştirildi. Konaklama ihtiyacı AFAD ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu işbirliği ile karşılanan Ukraynalı sporcularla İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri de yakından ilgilendi. Sporcuların ülkelerine dönene kadar sportif çalışmaları ve antrenmanları için gereken her şey ise, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından karşılanacak.

Burdur’dan Tekirdağ’a gelen Ukraynalı milli sporcular, bir an önce ülkelerine dönmek istediklerini ifade etti. Ukrayna’nın yaşadığı zor günlerden dolayı üzgün olduklarını belirten yetkililer, en yakın zamanda olayların sona ermesi ve barışın sağlanması temennisinde bulundu.

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