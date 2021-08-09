Türkiye’nin en iyi drift pilotları Bursa’da buluşacak

Dünyanın en iyi drift pilotlarını buluşturan Red Bull Car Park Drift’te heyecan Türkiye’ye taşınıyor. Car Park Drift’te 2021 sezonunun 7. yarışında birbirinden hızlı 20 yarışçı, Bursa’da güçlü otomobilleri ile hem bol dumanlı zirve mücadelesi verecek hem de izleyenlere keyifli anlar yaşatacak.
Biletler satışa çıktıTOSFED ve Drift Otomobil Sporları Kulübü ortaklığı ile gerçekleşecek organizasyonda birbirinden hızlı yarışçılar hünerlerini sergilerken, seyirciler de bu aksiyonun sonuna kadar keyfini çıkaracak. Organizasyonun biletleri ise 6 Ağustos’ta satışa çıktı.