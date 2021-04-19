TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’dan Bakan Elvan’a ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan’ı makamında ziyaret etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın ziyaretinden ötürü çok memnun olduğunu söyleyen Maliye ve Hazine Bakanı Lütfi Elvan, Türk voleybolunun başarılarından dolayı memnuniyetini dile getirerek, Türk voleybolunun her daim yanında olacağını ifade etti.

Üstündağ ise Bakan Elvan’ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde de voleybola desteğini hiçbir zaman esirgemediğini belirterek, “Bakanımızın bizlere verdiği destek, Türk voleyboluna büyük değer katıyor. Voleybola bu denli güzel bir bakış açısıyla yaklaşmasından ve bizlerin yanında olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Bu vesile ile Türk voleyboluna her daim göstermiş olduğu destek ve katkılarından dolayı Maliye ve Hazine Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ziyaretin sonunda; TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Bakan Elvan’a, adının yazılı olduğu milli takım forması, top ve teşekkür plaketi takdim etti.