TV+’ta bayram coşkusu sporla yaşanacak

Türkiye’nin en çok izlenen dijital TV platformu TV+’ta bu bayram spor coşkusu doyasıya yaşanacak. Tüm kullanıcılar premium kategorisindeki tüm kanalları bayrama özel olarak ücretsiz izleyebilecek. Yeniden başlayan NBA’in ve dördüncü yarışı yapılacak Formula 1’in heyecanı da sporseverlerle buluşacak.

Sporda en iyilerin buluşma noktası TV+, bayramda tüm abonelerine bayram hediyesi verecek. TV+, bayram süresince premium kategorisindeki tüm kanallarını bütün kullanıcılarına ücretsiz şekilde açarken, sporseverleri de en iyilerin heyecanına ortak edecek. Bayram boyunca ABD’nin Orlando şehrinde bulunan ESPN Wide World Spor Kompleksi’nde oynanacak 9 NBA maçı canlı olarak yayınlanacak.

Formula 1’de kesintisiz heyecan yaşanacak

Dünyanın önemli motor sporları etkinliklerinden biri olarak kabul edilen Formula 1’in dördüncü yarışı da tüm detaylarıyla TV+’ta olacak. İngiltere’de yer alan Silverstone Pisti’ndeki hem antrenman turları hem sıralama turları hem de yarış mücadelesi bayramda TV+’taki S Sport’tan canlı yayınlanacak.

Yayın programı şöyle:

31 Temmuz Cuma

01.30 Utah Jazz - New Orleans Pelicans

04.00 LA Clippers - LA Lakers

21.30 Orlando Magic - Brooklyn Nets

1 Ağustos Cumartesi

01.30 Boston Celtics - Milwaukee Bucks

04.00 Houston Rockets - Dallas Mavericks

13.00 Formula 1 Britanya GP 3. Antrenman Turu

16.00 Formula 1 Britanya GP Sıralama Turları

20.00 Miami Heats - Denver Nuggets

2 Ağustos Pazar

01.00 New Orleans Pelicans - LA Clippers

16.10 Formula 1 Britnaya GP

22.30 Portland Trail Blazers - Boston Celtics

3 Ağustos Pazartesi

03.30 Milwaukee Bucks - Houston Rockets