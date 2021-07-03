U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda ikinci oldu

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Sırbistan’da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası’nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ikinci oldu.

U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda ikinci oldu
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Sırbistan’da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası’nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ikinci oldu.

Belgrad’da gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, final maçında Sırbistan ile karşılaştı. 25-9, 25-12 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup olan milli takım, gümüş madalya kazandı.

Salın: Belgrad

Hakemler: Jelena Mitrovic, Ardit Nurja

Sırbistan: Kockarevic, Osmajic, Savic, Cvetkovic, Kurtagic, Mandovic, Gocanin (L) (Tisma, Uzelac, Pakic (L), Tica)

Türkiye: Defne Devrim, Safronova, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Ceyda)

Setler: 25-9, 25-13, 25-15

Süre: 59 dakika (18, 21, 20)
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