U16 Kız Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’nda ikinci oldu

Sırbistan’da düzenlenen 19 Yaş Altı Genç Kızlar Balkan Voleybol Şampiyonası’nda 16 Yaş Altı Milli Takımı ikinci oldu.

Belgrad’da gerçekleştirilen turnuvada Türkiye, final maçında Sırbistan ile karşılaştı. 25-9, 25-12 ve 25-15’lik setlerle 3-0 mağlup olan milli takım, gümüş madalya kazandı.

Salın: Belgrad

Hakemler: Jelena Mitrovic, Ardit Nurja

Sırbistan: Kockarevic, Osmajic, Savic, Cvetkovic, Kurtagic, Mandovic, Gocanin (L) (Tisma, Uzelac, Pakic (L), Tica)

Türkiye: Defne Devrim, Safronova, Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Eslem, Begüm, İlayda Naz (L) (Talya, Nisan, Ceyda)

Setler: 25-9, 25-13, 25-15

Süre: 59 dakika (18, 21, 20)