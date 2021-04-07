U17 Erkek Voleybol Takımı Ankara’da kampa girdi

17 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV U17 Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri’ndeki karşılaşmalar için Ankara’da kampa girdi.
6-9 Mayıs 2021 tarihleri arasında düzenlenecek 2021 CEV U17 Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri’nde mücadele edecek olan 17 Yaş Altı Erkek Voleybol Takımı, hazırlıklarına Ankara’da başladı. Milliler, Başantrenör Ahmet Karakurt yönetimindeki çalışmalarını 16 kişilik kadroyla sürdürüyor. Hazırlık kampı 5 Mayıs’ta sona erecek.
Avrupa Şampiyonası 2. Raunt Elemeleri’ni ilk sırada tamamlayan ülkeler, 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı elde edecek. 2021 CEV U17 Erkekler Avrupa Şampiyonası, 10-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında Arnavutluk’un başkenti Tiran’da yapılacak.
Millilerin kamp kadrosu ve teknik ekibi şu isimlerden oluşuyor:
Oyuncular
Ünal Ergün - Ziraat Bankası
Özgür Benzer - İstanbul BBSK
Arda Yalın Uçar - TVF Spor Lisesi
Emirhan Özkan - İstanbul BBSK
Taha Berat Massa - TVF Spor Lisesi
Muharrem Kurtuluş - TVF Spor Lisesi
Yiğit Hamza Aslan - Halkbank
Furkan Eray Kaya - İstanbul BBSK
Doğan Karakoç - Spor Toto
Selim Yıldız - Pr. Dr. Gazi Yaşargil O.O.
Mert Cuci - TVF Spor Lisesi
Mehmet Buğra Taşören - Spor Toto
Berat batı Mergen - Halkbank
Mehmet Emin Kepenek - Halkbank
Tuğrul Mansur Düzceler - TVF Spor Lisesi
Teknik ekip
Aziz Azad Dural - Takım Menajeri
Ali Kazım Hidayetoğlu - Erkek Altyapı Milli Takımlar Koordinatörü
Ahmet Karakurt - Başantrenör
Ahmet Uğur Solmaz - Yardımcı Antrenör
Halil İbrahim Döner - Yardımcı Antrenör/Alan Antrenörü
Kerem Taha Solmaz - İstatistik Antrenörü
Bilal Aslan - FizyoterapistHamza Güçlü - Malzemeci