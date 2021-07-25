U18 Voleybol Erkek Milli Takımı, U20 Balkan Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile dönüyor

Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

U18 Voleybol Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 25-19, 25-17 ve 25-12’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından U20 Erkekler Balkan Şampiyonası’nda U18 Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, U18 Erkek Milli Takımı’ndan Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve ’En İyi Smaçör’ ödülünün sahibi oldu.