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U18 Voleybol Erkek Milli Takımı, U20 Balkan Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile dönüyor

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Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

U18 Voleybol Erkek Milli Takımı, U20 Balkan Şampiyonası’ndan gümüş madalya ile dönüyor
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Kosova’nın ev sahipliğinde düzenlenen U20 Erkekler Balkan Şampiyonası bugün oynanan Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasıyla sona erdi.

U18 Voleybol Erkek Milli Takımı, Balkan Şampiyonası’ndaki beşinci ve son maçında Kuzey Makedonya’yı 25-19, 25-17 ve 25-12’lik set sonuçlarıyla 3-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından U20 Erkekler Balkan Şampiyonası’nda U18 Erkek Milli Takımı ile mücadele eden Türkiye, büyük bir başarıya imza atarak organizasyonu Balkan ikincisi olarak gümüş madalyayla tamamladı.

Türkiye-Kuzey Makedonya karşılaşmasının ardından yapılan törende, U18 Erkek Milli Takımı’ndan Alper Ayar turnuvanın rüya takımına seçildi ve ’En İyi Smaçör’ ödülünün sahibi oldu.
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