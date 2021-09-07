U19 Milli Futbol Takımı, Galler ile 2-2 berabere kaldı

U19 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’da organize edilen Uluslararası Dostluk Turnuvası son müsabakasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.

U19 Milli Futbol Takımı, Galler ile 2-2 berabere kaldı
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U19 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’da organize edilen Uluslararası Dostluk Turnuvası son müsabakasında Galler ile 2-2 berabere kaldı.


U19 Milli Futbol Takımı, Hırvatistan’da düzenlenen Uluslararası Dostluk Turnuvası son maçında Galler ile 2-2 berabere kaldı. Velika Gorica Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada millilerin gollerini 41. dakikada Eren Aydın ve 66. dakikada Yiğit Emre Çeltik atarken Galler’in gollerini 39. dakikada Jadan Raymond ve 90+2. dakikada penaltıdan Chris Popov kaydetti. Turnuvanın diğer maçında Avusturya, Hırvatistan’ı 1-0 yendi. Bu sonuçların ardından Avusturya Uluslararası Dostluk Turnuvası’nda şampiyonluğa ulaştı.

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