U19 Milli Takımı’nın hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı

U19 Milli Futbol Takımı’nın 24-29 Ocak 2021 tarihleri arasında Antalya’da yapacağı hazırlık kampı aday kadrosu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktörlüğünü Şenol Ustaömer’in yaptığı U19 Milli Takımı’nın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Vergilier (Ankaraspor), Arda Özçimen (Göztepe), Murat Akşit (Yeni Malatyaspor), Bilal Karataş (Yozgatspor 1959 FK)

Defans: Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor), Metehan Baltacı, Emin Bayram (Galatasaray), Nurettin Korkmaz (Hes Kablo Kayserispor), Çağtay Kurukalıp (Kasımpaşa), Muhammed Emin Sarıkaya (Medipol Başakşehir), Taha Erdem Cevahiroğlu (Trabzonspor)

Orta saha: Kerem Şen, Berat Altındiş (Bursaspor), Eyüp Akcan, Fatih Yiğit Şanlıtürk (Fenerbahçe), Halil İbrahim Sevinç (Fraport TAV Antalyaspor), Bartu Elmaz, Atalay Yıldırım (Galatasaray), Salih Kavrazlı (Hekimoğlu Trabzon), Yusuf Ali Özer (İstanbulspor), Emir Şenocak (Medipol Başakşehir), Hakan Yeşil (Trabzonspor)

Forvet: Erencan Yardımcı (Galatasaray), Gülhan Üreyen (Fenerbahçe)